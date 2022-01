La statistique stupéfiante, inquiétante et presque drôle sur John Wall

John Wall est-il encore un joueur de basket professionnel ? Son compte en banque ne laisse aucun doute sur le sujet. En revanche, il n’apparaît plus sur les terrains et son retour semble lointain, très lointain. L’ancien All-Star est coincé aux Houston Rockets – une franchise qui ne cherche pas particulièrement à le faire jouer mais continue de le payer plus de 40 millions la saison.

Son profil ne colle pas avec le processus de reconstruction de la franchise texane. Et avec un tel contrat, impossible de l’imaginer rejoindre une autre équipe via un transfert, a priori impossible à mettre en place.

Mais avant de se retrouver dans cette situation, le meneur avait enchaîné aussi les blessures. Il a disputé 113 matches depuis le coup d’envoi de la saison 2017-2018. 113 matches en 5 ans. Pour la petite comparaison bien cocasse, Dirk Nowitzki en a joué… 127 sur la même période. Tout en sachant que l’Allemand a pris sa retraite il y a trois ans.

Le Hall Of Famer a donc joué plus de matches que John Wall au cours des 5 dernières saisons tout en manquant les 3 dernières. Complètement dingue. Ça n’a pas empêché Wall de palper 171 millions sur la période, soit environ 50 millions de moins que Nowitzki sur l’ensemble de sa carrière.