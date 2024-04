Jokic est le patron, Clippers-Mavs au 1er tour !

Le CQFR du jeudi 11 avril 2024 est en ligne, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

Shaï Mamou et Antoine Pimmel discutent des 8 matches de la nuit en NBA avec la démonstration de force de Nikola Jokic et l'impact de chacune des rencontres dans ce sprint final. Au menu aussi : la prolongation de Jrue Holiday, la situation extrasportive à Minnesota et la santé précaire de Nate Robinson.

