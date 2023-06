Le CQFR de ce jeudi matin est servi. Au menu : le game 3 entre Denver et Miami, mais aussi les dossiers Chris Paul et Zion Williamson.

Dans le CQFR de ce jeudi matin, Antoine Pimmel et Shaï Mamou décortiquent le game 3 des Finales NBA entre Denver et Miami, mais évoquent aussi deux sujets chauds de la nuit : la fin probable de l'aventure entre Chris Paul et Phoenix, mais aussi les problèmes extra-sportifs de Zion Williamson...

Le CQFR sur YouTube

Damian Lillard remet la pression, Steve Kerr critique ses jeunes