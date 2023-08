Jonathan Isaac lance une marque « anti woke » pour contrer Nike

Avec UNITUS, Jonathan Isaac veut proposer une alternative à Nike et aux entreprises qu’il qualifie comme « woke. »

Le « wokisme » est devenu un enjeu majeur – même si personne ne comprend réellement ce que ça veut dire – pour nos politiciens et politiciennes, voire même carrément un ennemi pour certains d’entre eux. C’est dire l’état dans lequel se trouve notre société. Jonathan Isaac s’est décidé à se joindre à la lutte en endossant son costume de chevalier pour combattre les valeurs partagées par ceux qui se disent « woke » (si jamais quelqu’un sait ce que ça signifie).

L’ailier du Orlando Magic estime ainsi que les entreprises comme Nike transmettent des idées progressistes et de gauche – attention la nuque – en prenant par exemple « position » (ça aussi, il faut le dire vite) contre les inégalités et le racisme.

« Quand on donne de l’argent à des entreprises qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, on soutient les messages qu’elles véhiculent. Je voulais donner aux Américains croyants et amoureux de la liberté une option pour acheter sans trahir leurs valeurs. »

Du coup, Isaac a voulu lancer sa propre marque. UNITUS. Une entreprise dont les valeurs sont la foi, la famille et la liberté. Il proposera des vêtements de sport mais aussi prochainement un modèle de chaussure signature. On a essayé de trouver les prix des articles sur internet, sans succès pour l’instant. Parce que s’il y a bien une valeur commune à Nike ou la nouvelle entreprise de Jonathan Isaac, c’est l’envie de faire du fric.