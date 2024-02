Jonathan Isaac songe à porter les chaussures de Donald Trump lors d’un match NBA

On n'y croyait plus après ses très nombreuses blessures mais Jonathan Isaac a réussi à relancer sa carrière en NBA. Il est même l'un des membres clés de la belle saison du Orlando Magic et tourne à plus de 6 points et 4 rebonds de moyenne tout en étant un atout important en défense. En dehors des terrains, il s'est déjà aussi distingué en mettant en avant ses opinions politiques en s'opposant par exemple au mouvement Black Lives Matters ou en refusant de mettre le genou à terre pendant l'hymne américain. Il a récemment déclaré qu'il se sentait prêt à porter les chaussures de Donald Trump, un modèle intitulé Never Surrender qui coûte la modique somme de 399 dollars.

Might wear trump’s kicks just to watch yall go crazy 😂 jkjkjk — Jonathan Judah Isaac (@JJudahIsaac) February 24, 2024

Du moment qu'il ne se refait pas un genou ou une cheville en les portant...