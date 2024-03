Jonathan Kuminga, Draymond Green voit très grand pour lui

Frustré dans son développement aux Golden State Warriors, Jonathan Kuminga a connu une belle montée en puissance. Désormais dans le 5 majeur de Steve Kerr, le jeune talent évolue à un haut niveau depuis plusieurs semaines.

Dans le récent renouveau des Warriors, l'intérieur de 21 ans a joué un grand rôle. Et Draymond Green a tenu à le souligner. Le cadre des Dubs voit d'ailleurs très grand pour la suite de la carrière de son coéquipier.

"JK est une star. Il sera un All-Star dans cette ligue pendant longtemps. On peut le voir, il joue avec confiance, avec force des deux côtés du terrain et il va s'imposer de cette manière. Il ne sera pas un gars qui se contente de vous donner du fil à retordre sur le plan offensif, il sera capable de tenir sa place sur le plan défensif et de faire taire les gars, encore plus que de tenir sa place.

C'est formidable de voir sa progression. Beaucoup de gens parlent de mon retour dans l'équipe pour illustrer nos victoires. Je pense que nous gagnons grâce à la croissance de Jonathan Kuminga", a insisté Draymond Green face à la presse.

Des mots forts et donc un bel hommage pour Jonathan Kuminga. En tout cas, si les Warriors veulent nourrir des ambitions en Playoffs, ils auront clairement besoin de lui.

Jonathan Kuminga peut-il changer la donne pour les Warriors ?