Steve Kerr encense un Jonathan Kuminga de plus en plus tranchant

Jonathan Kuminga s’est encore illustré en inscrivant 26 points lors de la victoire des Golden State Warriors contre les Memphis Grizzlies (137-116). Le jeune ailier a fini meilleur marqueur des siens en jouant 28 minutes (12 sur 17 aux tirs). Une nouvelle très belle prestation pour le joueur de 21 ans.

« Je pense que c’est son meilleur match des deux côtés du terrain. Il a mis de l’intensité en défense, il a dévié des ballons, défendu les porteurs de balle... En attaque, il est tellement rapide et électrique. Il apprend à se servir de cet avantage et il a été brillant la nuit dernière. Il comprend de mieux en mieux le jeu et c’est génial à regarder », avoue Steve Kerr.

Jonathan Kuminga a vraiment franchi un cap cette saison. Au point de s’affirmer comme la deuxième option offensive de son équipe. Il tourne par exemple à plus de 20 points, 55% aux tirs, 40% à trois-points et 5 rebonds en 31 matches depuis le 11 janvier dernier. Les Warriors ont gagné 19 des 31 rencontres en question. Le fait qu’il prenne une autre dimension a entraîné Golden State avec lui.

Peut-être que les champions 2022 ne feront pas les playoffs, ça dépendra de leurs résultats au play-in, mais cette montée en puissance est vraiment intéressante pour la franchise californienne.