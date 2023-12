Jordan Brand dévoile la Tatum 2

La Tatum 2 s'annonce comme un must have du printemps 2024

Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être invités à la présentation officielle du nouveau modèle signature de Jayson Tatum, en présence de l'équipe de création de la chaussure de l'un des meilleurs arrière du monde.

Pour comprendre le processus de conception du modèle, il faut se pencher sur l'évolution de Tatum, qui dans sa septième année dans la ligue choisit ses spots méthodiquement sur le terrain pour mieux se débarasser de ses adversaires.

“Il faut lui donner un maximum de crédit pour le fait d'être aussi consistant, sur le nombre des minutes et de matches joués" précise Derek Foster, Senior Product Line Manager chez Jordan Brand. C'est pourquoi la Tatum 2 est dotée d'un amorti Nike Air Strobel sur toute la longueur du pied, permettant de conserver l'explosivité nécessaire tout en garantissant l'amorti des impacts.

“Jayson est un des meilleur two-way player de la NBA, il a besoin de se sentir maintenu et en confiance pour rester frais tout au long de cette longue saison,” rajoute Bryant Klug, Expert Footwear Designer. “C'est ce que la technologie Air Strobel fait de mieux. La transition talon-pointe des pieds se fait en douceur, permettant à la chaussure de ne faire d'un avec le joueur.”

Sur l'upper sont placés des pods en mousse et textile, de manière stratégique autour des parties du pied soumis à haute pression en match, permettant de stabiliser le pied pendant les changements de direction sans sacrifier la mobilité ou le courtfeel.

"Nous étions inspirés par l'impression de calme que renvoie Tatum dans les moments les plus clutchs, et nous voulions recréer ce sentiment de "pas de pression" et l'offrir à tous ceux qui utiliseraient cette chaussure." complète Klug.

La semelle présente un pattern qui permet de gagner en légèreté tout en couvrant le plus de surface possible pour laisser libre court à la créativité des athlètes. La Tatum 2 confirme son statut de chaussure la plus légère dans le roster de la marque au Jumpman.

Et Jayson, qu'en pense-t-il ? “Pour moi, cette seconde signature représente la manière dont j'ai grandit en tant que joueur. Je construis sur mes skills, pour être meilleur que ce que j'étais hier. J'espère que les jeunes joueurs apprécieront tout le travail fourni."

Cette Tatum 2 sortira dans le coloris “Momma’s Boy” le 5 mars 2024, et la version “Vortex” le 4 avril, pour toute la famille.

Les images de la Jordan Tatum 2