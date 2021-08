Jordan Brand dévoile la très attendue Air Jordan 36

La recherche de performance reste l'obsession absolue de Jordan Brand, et pour son tout dernier modèle, la marque au Jumpman n'a pas lésiné sur l'innovation. Nous avons eu le plaisir de participer à la présentation officielle de la Air Jordan 36 par les pontes de JB : Chad Troyer, Tate Kuerbis (qui a travaillé sur le design des 6 derniers modèles de la lignée) et Jacqueline Lefferts nous ont donné un large aperçu des belles nouveautés de cette silhouette qui est portée déjà depuis quelques mois par les pointures NBA (notamment Jason Tatum, Luka Doncic et notre Nico Batum national).

Le postulat est simple : ici tout tourne autour de la légèreté, sans pour autant sacrifier la robustesse et le maintien, ce qui est une petite révolution. "Léger" est donc le grand concept de la Jordan 36. La tige est composée d'un matériau jacquard en tissu, qui épouse parfaitement votre pied et ses mouvements, permettant de le renforcer sur les points nécessaires sans pour autant créer le moindre point de compression. Mais ce qui est intéressant sur cet upper, c'est ce que nous a exposé Jacqueline Lefferts : un énorme travail a été effectué sur la transparence pour jouer au maximum sur les reflets et les couleurs. Et oui, cela reste une Jojo, et au delà de la performance, l'esthétique est également primordiale.

Mais revenons au concept : pour enlever le maximum de poids, il faut plein d'air, et la Jordan 36 est celle qui comprend la plus grande couverture Zoom Air de l'histoire de la marque. Une unité complémentaire Zoom Air Strobel est placée sur tout le long du pied de la chaussure, pile au-dessus d'une autre Zoom Air unit à l'avant-pied pour une réactivité de tous les instants. On retrouve le désormais fameux motif de traction multidirectionnel, garantissant à la fois rapidité, changement de direction et contrôle. Et pour les amoureux de l'Eclipse Plate que l'on a testé (et validé) sur les 34 et 35, il fait là aussi son retour.

« Une tendance que nous avons remarquée sur le marché du basket-ball est la façon dont la légèreté est généralement décrite comme une caractéristique de performance. C’est un élément fondamental du jeu, mais les origines de la marque Jordan consistaient à puiser ailleurs », explique Chad Troyer, Jordan Brand Senior PLM. « En introduisant le Zoom Strobel et en ajoutant une autre unité Zoom en dessous, nous travaillions vers ce stepup afin que les joueurs afin qu'ils puissent changer de direction rapidement. »

Cette Jordan 36 sera-t-elle transposable sur les terrains extérieurs ? "Oui, nous avons travaillé sur la robustesse et la traction pour tout type de revêtement", nous a confirmé Tate Kuerbis.

Nous avons donc eu confirmation par ses concepteurs : c'est de loin la chaussure de basketball la plus légère jamais créée, mais sans aucune concession sur la durabilité et la robustesse. Oui mais les puristes que vous êtes allez nous demander : en quoi elle rend hommage à la Jordan 6 ? Regardez de plus près, de petits détails rappellent sa glorieuse grande soeur : le jumpman sur l'empiècement de tissu recouvrant les lacets, le pull tab revisité sur l'arrière. Le symbole de l'infini placé sous la cheville confirme que l'héritage de sa Majesté ne s'éteindra sans doute jamais.

Régalez-vous des visuels des premiers coloris qui sortiront dans les premières semaines de septembre (notre préférence va au violet et classique blanc rouge et noir). Des versions low seront également prévues plus tard dans la saison. On a hâte de la tester en condition de jeu !

Les images de la Air Jordan 36