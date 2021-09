Jordan Brand dévoile sa collection pour l’hiver 2021

La fin d'année s'annonce faste pour Jordan Brand. Le programme de la marque au Jumpman est dans la lignée de ce qu'on a pris l'habitude de voir depuis quelques années : beaucoup de Jordan 1, une pincée de Jordan 3 et 5, et le reste qui tente de se faire une petite place dans les rotations des sneakerheads.

En ce qui concerne la 1, il y aura bien sur cette "Bred" recouverte de patent leather, mais aussi de nouveaux coloris comme un "Hand Crafted" qui prend une base marron et noir en l'entourant de couleurs vives, une version "Bordeaux" calquée sur les versions Japan de 2001 rééditées l'an dernier, et un superbe "Atmosphere" rose, noir et blanc.

La 3 aura droit à deux itérations, un patchwork de Camo, et une version Pine Green pour faire écho à la Court Purple de 2020 et régaler les fans des Celtics.

La Jordan 5 sortira sous une forme "Jade Horizon", sorte de vert pale pistache, et pour le public féminin un incroyable "Blue Bird" en nubuck bleu pale, qui est pour nous de loin la plus belle pièce de cette collection.

La 9 sera recouverte de rouge vif sous le nom "Chile Red", tandis que la 12 reprendra le mythique colorway OG Taxi dans une version "Royalty" remasterisée. Autre belle surprise, une Jojo 13 "Court Purple" noire et violette.

Et pour terminer, on retrouve deux nouvelles Jordan 14 (bien remise en avant ces derniers temps avec notamment le travail d'Aleali May), une rose flashy fort justement dénommée "Shocking Pink", et pour terminer une paire qui aura droit au traitement "Winterized" pour affronter la saison hivernale.

On vous détaillera chaque modèle dans les semaines à venir, avec bien sur les dates de sorties de chacune de ces pépites.

Les images de la collection Jordan Brand hiver 2021