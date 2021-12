Jordan Brand dévoile une Air Jordan 3 en toile

Nous préférons vous prévenir : les prochains jours vont être largement consacrés aux previews des collections SS et FW 2022 chez la marque au Jumpman. Et pour démarer, nous nous penchons sur une petite surprise avec le retour du canva sur une silhouette estampillée Jordan Brand. Généralement la toile est surtout vue sur les version AJKO (prototypes de la Jordan 1) et c'est donc une vraie nouveauté de la voir débarquer sur une Jordan 3 dénommée pour l'occasion "Muslin".

La silhouette de 1988 dessinée par Tinker Hatfield sera donc recouverte de toile crème, complétée par du nubuck gris sur le mudguard et le talon, remplaçant le traditionnel Elephant Print, et parfaitement assorti à l'outsole. Du blanc cassé est présent sur les eyelets, l'empiècement de plastique du talon et la midsole. Pas de Nike Air sur l'arrière, c'est un Jumpman rouge qui y trône fièrement. Cette 3 nous fait un peu penser à la version "A Ma Manière" de cette année, qui a d'ailleurs été considérée par beaucoup comme la plus belle paire de 2021.

Il faudra patienter jusqu'en mars prochain pour pouvoir mettre un pied dans cette Jordan 3 Muslin.

Votre avis ?