Jordan Brand lève le voile sur la collection du Quai 54 2021

La collection du Quai 54 2021 est enfin dévoilée par la marque au Jumpman, et comme toujours nous ne sommes pas déçus. Au programme, du footwear et du textile. Commençons par les kicks : nous vous avions parlé de la Jordan 5 et de la Jordan 35, mais c'est une 1 low qui vient se rajouter au catalogue, avec un coloris noir et blanc agrémenté de surpiqures rouges et de lacets reprenant l'imprimé choisi cette année pour symboliser le tournoi de streetball que le monde nous envie.

“Cette année, nous avons créé un visuel Quai 54 inspiré par les imprimés traditionnels de l'Afrique de l'Ouest", précise Thibaut de Longeville, co-créateur de l'évènement. "Nous voulions moderniser le look, tout en gardant un côté très parisien, pour s'accorder à l'énergie du tournoi et son incroyable communauté".

Côté textile, vous retrouverez shorts, maillots, tshirts, chaussettes, bobs et même chemisettes, sans oublier également des modèles exclusivement destinés à la gent féminine.

Cette collection sortira à partir du 10 juillet prochain. Can't wait !

Les images de la collection Jordan Brand x Quai 54 2021