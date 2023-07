Jordan Brand officialise l’arrivée de la Air Jordan 38

Le Quai 54 nous a enfin permis de voir évoluer sur le terrain la future Air Jordan 38, que la marque au Jumpman a officiellement dévoilée ce week end. Et nous n'avons pas été déçus par le rendu, c'est le moins que l'on puisse dire, surtout après avoir eu les explications de la part des pontes de la marque quant à la conception de cette Jojo 38ème du nom.

Composée à 20 % de matériaux recyclés, elle parait déjà beaucoup plus robuste que ces deux dernières soeurs ainées. L'arrivée d'un nouveau X-Plate est un clin d'oeil au fameux strap de la Air Jordan 8.

Le postulat de base est de garder les athlètes proches du sol, en leur garantissant stabilité et agilité. L'upper est recouvert d'un tissage épais pour garder la légèreté des derniers modèles et protéger durablement le pied.

Niveau amorti on ne change pas une formule gagnante avec une poche Zoom Strobel et Cushlon 3.0 sur la longueur du pied, qui procure explosivité et facilite les changements de direction.

Comme toujours, un soin particulier est apporté aux détails et aux symboles : cette fois sans surprise ce sont les incroyables finales 1993 de Michael Jordan qui sont mises en avant. Sur le côté 41 hachures rappellent les 41 points de moyenne de MJ dans la série contre Phoenix. En dessous apparaissent des imprimés qui représentent 6.3 assists et des lignes pour les 8.5 rebonds.

Au milieu apparait une référence au premier three peat des Bulls, ainsi qu'une autre au bilan de 57-25 lors de la saison '92-'93. Une bague apparait à l'intérieur de la languette, alors que 38 et 23 cercles sont placés sur le plateau injecté.

Depuis la 34, on sent que le côté performance est bien assumé, prenant largement le pas sur le côté lifestyle, et cela se confirme de nouveau cette année.

Les trois premiers coloris de la Jordan 38 , outre celui du Quai, seront assez classiques : le "Fundamental," noir rouge et blanc annoncé le 18 août, puis un FIBA calé pour le 7 septembre et l'arrivée de la coupe du monde, neutre avec des éléments du logo de la fédération internationale. Enfin, un coloris "Center Star" recouvrira la paire de orange et d'étoiles pour mettre en avant la WNBA le 25 septembre.

Les images de la Air Jordan 38