Jordan Brand offre à Luka Doncic son modèle signature, la Luka 1

C'est toujours un plaisir de voir arriver dans la sneakersphere un nouveau modèle signature. Et surtout lorsque cela concerne une superstar en la personne de Luka Doncic. Le magicien du Texas se voit donc offrir par Jordan Brand une silhouette inédite et assez surprenante. Vous qui suivez assidument les exploits du numéro 77 connaissez forcément son footwork démoniaque, ses appuis et changements de directions aussi surprenants que déstabilisants, recherchant plus la rigueur que la vitesse.

Et c'est justement un nouveau système qui lui a été proposé, dénommé Iso Plate, et qui s'inscrit dans la lignée des innovations de Jordan Brand en matière de performance, comme les technologies Flight Plate et Eclipse Plate qui continuent de faire leurs preuves sur les parquets du monde entier. Une mousse appelée Formula 23, là encore une innovation, garantit un amorti confortable sur toute la longueur de la semelle intermédiaire.

Ce qui nous a séduit au premier regard, c'est aussi cette tige basse qui va peut être marquer un tournant chez la marque au Jumpman, à une époque où les arrières scoreurs se battent pour trouver des Kobe. Le modèle semble bien fini, avec un mesh épais et de nombreux détails, notamment le logo de Luka sur les languettes.

Pas de date de sortie pour le moment pour cette Luka 1 mais cela devrait se faire dans les semaines à venir. Pour les voir de plus près, il faudra regarder les playoffs en espérant que les Mavs fassent le plus long run possible !

Les images de la Jordan Luka 1