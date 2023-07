Jordan Brand offre un beau cadeau à Carmelo Anthony

Carmelo Anthony est un homme comme les autres : il a eu droit à un joli cadeau de son employeur pour son départ à la retraite. Premier athlète endorsé par Jordan Brand, il a porté très haut le Jumpman tout au long de sa carrière, et cela valait bien un pack commémoratif spécial.

Au programme deux paires de Jordan 2, une bleue et blanche aux couleurs des Nuggets des années 2000, puis une noire orange et bleue représentant les Knicks (ou OKC pour les plus optimistes). Nous vous laissons apprécier la qualité du cuir, agrémenté par du satin sur le col et des éléments dorés sur le logo Wings, les eyelets et les plaques Stay Melo sur l'arrière du pied.

Le clou du spectacle reste le packaging avec une boite dont l'intérieur reprend les grands accomplissements du futur Hall of Famer : ses médailles olympiques, ses exploits universitaires, ses débuts en pro, et même le désormais mythique "Hoddie Melo" qui marquera ses dernières saisons.

Quel dommage que ce pack ne soit pas destiné au grand public. Finalement, Melo n'est peut être pas totalement comme les autres mortels.

Les images du pack Jordan Brand x Carmelo Anthony