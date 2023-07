Jordan Brand présente la Zion 3

Le 3ème modèle signature de Zion Williamson sera plus bas et léger.

Si Zion Williamson est au centre de beaucoup de conversations en ce moment quant à son avenir chez les Pelicans, cela n'empêche pas Jordan Brand de présenter son nouveau modèle signature. Après les succès populaires des Zion 1 et 2, cette troisième mouture présente de nombreuses et croustillantes nouveautés.

Conçue pour le style de jeu de la bestiole de New Orleans, cette Zion 3 propose trois postulats : maitrise, sensation du parquet, et protection face aux impacts. La semelle intermédiaire est composée de mousse Formula 23 avec une unité Zoom Air à l'avant-pied, promettant un amorti efficace. Utilisation du matériau TPU, tige plus basse, la gamme Zion opère ici un virage intéressant. L'avant du pied remonte un peu et forcément cela nous rappelle la Kobe 11, même si la comparaison s'arrête là.

Plus fine, plus légère, elle offre aussi un design intéressant, avec ces éclaboussures sur tout l'upper, symbolisant la boue que le joueur a déclaré avoir traversé pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Son logo est placé sur la hauteur du talon.

Les premiers coloris nous laissent une fois de plus entrevoir les mille possibilités et combinaisons dont la marque au Jumpman ne se privera certainement pas.

Le colori "Mud, Sweat & Tears" sortira en Europe en octobre. Votre avis sur le modèle ?

Les images de la Jordan Zion 3