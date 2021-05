Jordan Clarkson élu meilleur sixième homme, c’est mérité et frustrant quand même

Et une première récompense pour le Utah Jazz. En attendant un éventuel troisième trophée de DPOY pour Rudy Gobert, la franchise de Salt Lake City récupère celui du meilleur sixième homme grâce à Jordan Clarkson. La NBA a dévoilé hier le premier vainqueur de ses awards et c’est donc le gunner qui l’emporte… devant son coéquipier Joe Ingles.

C’est d’ailleurs l’Australien qui lui a remis son trophée. Derrick Rose (New York Knicks) complète lui le podium. Au final, Clarkson a été élu avec 65 premières places contre 34 pour Ingles et une seule pour Rose.

Il n’y avait pas forcément de suspense. Avec 18,4 points par match, le joueur de 28 ans a allumé les défenses adverses tout au long de l’exercice et il était l’un des facteurs importants du succès du Jazz, équipe qui a terminé avec le meilleur bilan de la NBA. C’est la première fois qu’un membre de la franchise mormone décroche ce trophée.

Was lucky enough to present 6th man award to one hell of a teammate.

Proud of my guy, no doubt he 100% deserves this award. @JordanClarksons ❤️ pic.twitter.com/DAQy6UANwH

— Joe Ingles (@Joeingles7) May 25, 2021