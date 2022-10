Jordan Poole, des salles obscures de G-League à un contrat fou

Jeremy Lin sait ce que sait de venir un peu de "nulle part" pour devenir une superstar de la ligue, même si sa gloire a été très éphémère. En voyant Jordan Poole signer ce weekend un contrat de 140 millions de dollars sur 4 ans, l'ancienne icône du Madison Square Garden a été particulièrement ému. Pas forcément parce que cela lui a rappelé son juteux contrat avec Houston au sortir de la Linsanity, mais parce qu'il sait d'où vient Poole.

Il a chaleureusement félicité celui qui son coéquipier il n'y a pas si longtemps.

"J'ai appris cette belle nouvelle au réveil. Je ne commente normalement pas les contrats, mais celui-ci est différent. J'ai participé à des scrimmages face à Jordan Poole dans ses salles de la Bay Area, pour ensuite être son coéquipier en G-League et finalement le voir remporter un titre de champion et signer ce contrat. L'adversité et les mouvements constants comme ceux que l'on rencontre en G-League révèlent la personnalité d'un joueur. Non seulement j'ai vu Jordan Poole être une bête en G-League, mais je l'ai vu le faire avec un amour pur pour le jeu et un altruisme authentique qui le faisait soutenir ses coéquipiers. C'est ce qui me pousse à écrire ce message. Son contrat a été durement gagné et est amplement mérité".

Avant de connaître le succès avec les Warriors, Poole a en effet roulé sa bosse en G-League. L'arrière de 23 ans a même été élu dans le troisième meilleur cinq de la saison en 2021, un an avant de devenir un membre essentiel de la rotation de Steve Kerr. Et, par la même occasion, un joueur avec un contrat à 140 millions de dollars qui permet à sa descendance et à lui-même d'aborder l'avenir avec sérénité.

