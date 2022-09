Les Golden State Warriors vont devoir prendre une décision importante avec Jordan Poole. Comme tous les membres de sa génération, l'arrière se retrouve éligible à une prolongation jusqu'au 17 octobre prochain. Sans un accord, le jeune talent sera agent libre protégé l'été prochain.

Jusqu'à maintenant, il se dit que le natif de Milwaukee espère obtenir un deal à plus de 100 millions de dollars. Mais la franchise californienne, qui règle déjà une note très salée en "luxury tax", est-elle prête à lui offrir un tel bail ?

En tout cas, le GM des Warriors Bob Myers a dévoilé les plans des Dubs sur ce dossier.

"Nous allons rencontrer ses représentants après Tokyo (la présaison, ndlr) je pense. Et nous allons nous asseoir pour la première fois et commencer à avoir cette conversation. On se trouvera à environ deux semaines de la date limite pour lui.

Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je sais qu'ils veulent cette rencontre et nous aussi. Nous verrons ce que les deux prochaines semaines donneront", a fait savoir le dirigeant de Golden State devant les médias.