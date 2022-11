José Alvarado fait des émules… dans le foot anglais !

Si vous suivez la NBA, vous savez très bien ce qu'est une Alvarado désormais. La spécialité du meneur des New Orleans Pelicans consiste à se planquer lors d'une remise en jeu adverse pour surgir par derrière et voler le ballon à son adversaire. José Alvarado a démocratisé ce move et a inspiré des athlètes au-delà des terrains de basket.

Ce week-end, Danny Rose, le joueur de Stevenage, un club anglais de League Two, a inscrit le but de la victoire (1-0) pour les joueurs du Hertforshire, grâce à cette superbe technique de roublard. Rose s'est caché dans le but adverse alors que le gardien de Hartlepool avait posé le ballon au sol pour relancer au pied comme le font la plupart des gardiens dans cette situation. Puis il s'est tranquillement faufilé derrière lui pour lui subtiliser le cuir, l'éliminer avec un dribble et marquer dans le but vide !

"He didn't see him!" 🫣 On repeat forever. 😍 pic.twitter.com/Gl2LDoS9wU — Stevenage FC 🔴⚪ (@StevenageFC) November 13, 2022

On sait que quelques jours de l'équipe de France, notamment Antoine Griezmann, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé suivent attentivement la NBA. Pas impossible que l'on voit ce move dans un match des Bleus pendant la Coupe du monde 2022 qui débute dans quelques jours.