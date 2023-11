La NBA mène l’enquête sur Josh Giddey

L’affaire a déjà fait le tour des réseaux sociaux depuis qu’un compte anonyme a révélé qu’une jeune fille présente sur plusieurs photos et vidéos avec Josh Giddey était alors « junior » au lycée. Ça correspond à peu près à l’année de première en France et laisserait penser que cette dernière aurait eu entre 15 et 17 ans au moment des faits. Mais c’est justement ce que va essayer de déterminer la NBA lors de son enquête.

La ligue va se pencher sur la relation entre l’arrière du Oklahoma City Thunder et l’adolescente. En attendant, le joueur et son coach Mark Daigneault n’ont pas souhaité répondre aux questions des journalistes sur le sujet.

Josh Giddey a fêté ses 21 ans le 10 octobre dernier. Le majorité est fixée à 18 ans dans l’Oklahoma et le consentement sexuel à 16 ans. S’il avait par exemple 20 ans et elle 16 au moment où ils ont débuté leur relation, il n’y aurait rien d’illégal sur le plan strictement judiciaire.