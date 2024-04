Josh Hart n’imagine pas les retours d’OG Anunoby et de Julius Randle cette saison

Les New York Knicks pourraient jouer les playoffs sans plusieurs de leurs joueurs cadres à en croire Josh Hart.

Le transfert d’OG Anunoby a fait des New York Knicks une équipe redoutable au sein de la Conférence Est. La franchise de Manhattan a d’ailleurs remporté 15 des 17 matches qu’il a disputé avec sa nouvelle équipe. Le seul hic, c’est qu’il est actuellement à l’infirmerie, tout comme l’intérieur All-Star Julius Randle, et que rien ne laisse pour l’instant présager d’un retour avant les playoffs.

« Pour moi, l’équipe que l’on a là, c’est celle que l’on aura en playoffs », commente Josh Hart au sujet du groupe des Knicks privés de plusieurs cadres. « Je pense que c’est l’approche que l’on doit avoir. On doit se dire qu’ils ne seront pas là et on sera agréablement surpris s’ils reviennent. »

Le vétéran précise qu’il n’est pas au courant des avancées des dossiers médicaux des deux joueurs. Anunoby est blessé au coude – il a même été opéré il y a quelques semaines – et Randle à l’épaule. Hart relaie juste son état d’esprit. Mais celui-ci n’est pas tout à fait anodin. Il est possible que les Knicks jouent finalement sans deux ou trois titulaires, ce qui est évidemment dommage vu la qualité de l’effectif au complet. Mitchell Robinson s'est d'ailleurs refait mal à la cheville.

New York occupe pour l'instant la quatrième place de la Conférence Est.