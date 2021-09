Les joueurs NBA n’auront pas l’obligation de se faire vacciner

Contrairement aux arbitres et à une partie des staffs, les joueurs NBA pourront continuer à exercer leur métier même sans être vaccinés.

L’épidémie de COVID-19 n’est pas jugulée, bien que les confinements et mesures restrictives semblent – pour l’instant – derrière nous. Mais avec les nouveaux variants qui émergent, la NBA va devoir se préparer à une saison encore un peu particulière avec un protocole sanitaire à mettre en place. Parmi les sujets discutés, l’obligation pour les joueurs de se faire vacciner. Enfin, discuté… en réalité, pas du tout. Le syndicat des athlètes a mis directement un stop sur la question. Il n’y a pas de négociation possible.

De ce fait, les joueurs ne seront pas contraints d’être vaccinés pour reprendre le chemin des terrains. Contrairement aux arbitres et à une partie des staffs NBA. Selon le porte-parole de la ligue, environ 85% des pros seraient protégés par les deux doses à l’heure actuelle. Une très large majorité donc. Mais certains refusent catégoriquement de se faire vacciner.

La NBA réfléchit à une organisation différente pour ces joueurs-là. Avec peut-être des repas et des trajets à part. Ce qui semblerait tout de même très spécial… ce sont de toutes façons pour l’instant juste des propositions et non des décisions définitives.

Les joueurs des Golden State Warriors et des deux franchises new-yorkaises pourraient en revanche avoir l’obligation de se faire vacciner en raison des lois locales.