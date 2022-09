JR Smith se sent « boycotté » par les franchises NBA

JR Smith a fait une belle carrière en NBA. Il aurait sans doute pu devenir un joueur encore plus fort ou plus constant, parce qu’il est vraiment talentueux, mais il a su s’adapter et s’imposer dans son rôle pour décrocher notamment un superbe titre de champion avec les Cleveland Cavaliers (et un autre avec les Los Angeles Lakers). Maintenant, il lui reste les souvenirs et les belles anecdotes à partager. Même s’il voudrait sans doute retâter encore un peu la balle chez les pros, histoire de profiter d’un autre chèque.

Il n’a plus foulé un parquet depuis le sacre dans la bulle en 2020. Mais si l’on se fie à ses propos, on comprend que ce départ à la retraite anticipé n’est pas tout à fait de son ressort.

« Oui, à 100% », répond-t-il lorsqu’un journaliste de Complex lui demande s’il estime être boycotté par les franchises. « Tout le monde peut vous le dire, c’est un fait. Prenez les 30 équipes de la ligue et enlever leurs trois meilleurs joueurs à chacune. Il reste les joueurs 4 à 15. Parmi tous ces gars-là, donnez le nom d’un seul d’entre eux qui est plus fort que moi. » « Je me suis entraîné avec ces mecs. J’ai vu leur GM venir me voir et me demander pourquoi je ne jouais plus. Ils savent très bien pourquoi. J’ai l’impression que c’est un phénomène qui frappe aussi Joe Johnson, Isaiah Thomas, Nick Young, Jamal Crawford. Ces gars là ont encore le niveau. »

Sauf que tout n’est pas qu’une question de niveau. Et c’est logique que ça échappe à JR Smith, puisque, forcément, il lui est difficile d’être neutre sur cette question. Du talent, il y en a partout. Nick Young, Jamal Crawford ou encore Isaiah Thomas sont capables de scorer en NBA. Mais à quel prix en défense ?

Puis même, c’est même encore plus simple que ça. Entre la possibilité de signer un jeune sans club et un vétéran de 37-38 ans avec ses soucis de blessure – du moins pour certains des joueurs cités – les franchises font vite leur choix. Ce n’est pas un complot organisé à l’échelle de la ligue. Juste une certaine logique.