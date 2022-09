A 36 ans, JR Smith n’a plus joué en NBA depuis août 2020. Sur ces deux dernières années, l’arrière a donné l’impression de bien vivre cette situation. Avec notamment une nouvelle passion liée au Golf. Mais en réalité, le natif du New Jersey aurait bien aimé poursuivre sa carrière.

Et pour Complex Sports, l’ex-joueur des Cleveland Cavaliers a vidé son sac. Selon lui, sa mise à l’écart en NBA n’a aucun lien avec des critères sportifs. Comme d’autres joueurs, Smith se sent "black-listé" au sein de la Ligue.

"Oui, à 100%. N'importe qui peut s'asseoir ici et vous dire que c'est un fait. Vous avez 30 équipes. Dans un effectif, vous regardez les trois meilleurs sans les prendre en compte. Ensuite, vous réalisez une liste des gars de 4 à 15.

Seulement eux. Nommez-en un qui soit meilleur que moi. J'ai travaillé avec ces gars-là. J'ai aussi vu leur GM venir me voir et me demander : ‘Pourquoi tu ne joues pas ?’ Vous savez pourquoi je ne joue pas. J’ai l’impression que ça arrive de plus en plus.

Les Joe Johnson, Jamal Crawford, Nick Young, Isaiah Thomas… Ils jouent encore et peuvent toujours le faire (en NBA)", a ainsi soufflé JR Smith.