JR Smith fait une révélation sur les joueurs NBA dans la bulle

La NBA n'a pas eu d'autres choix que d'enfermer la moitié des joueurs de la ligue dans la bulle en plein pendant l'été 2020. La seule solution pour finir la saison à l'époque. Avec des athlètes loin de leur famille, isolés et coincés dans le parc d'attraction gigantesque de Disney. Du coup, pour passer le temps, il fallait bien trouver des occupations. Et JR Smith ne s'en cache pas, pour tuer l'ennui, la weed était fortement consommée dans la bulle.

"- Matt Barnes : Vu que c'est quasiment légal en NBA maintenant, j'ai envie de te demander : est-ce que ça fumait dans la bulle ?

- JR Smith : Oh oui. Il n'y a que comme ça que l'on pouvait fonctionner là-bas. (...) Et ça a finalement cassé cette barrière et cette stigmatisation sur le fait que c'est une drogue et que certains pensent que tu ne peux pas jouer en en consommant."