Julius Erving donne son joueur favori dans la NBA actuelle

Ça fait un moment que l’on n’a plus vu Kawhi Leonard sur un terrain de basket. Plus d’un an déjà. Et ça nous manque. Pas qu’à nous d’ailleurs. Julius Erving est l’un des premiers fans de l’ailier All-Star des Los Angeles Clippers.

« Kawhi est mon joueur préféré en NBA. Absolument », reconnaît la légende des Philadelphia Sixers lors d’une interview accordée à All Clippers. « Je l’admire vraiment. Je n’ai pas pu vraiment me poser avec lui pour discuter mais on s’est vu lors de la célébration des 75 plus grands joueurs de la NBA. C’est toujours cordial parce que c’est le gars que j’aime le plus regarder jouer. Je ne sais pas s’il est au courant. »

Vu le caractère de Kawhi Leonard et le peu d’importance qu’il attribue à ce qui se dit dans la presse, c’est peu probable qu’il ait eu vent des louanges de Julius Erving à son sujet. Même si ça lui fera sans doute plaisir de l’apprendre à l’occasion.