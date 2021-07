Le combat très noble mené par Jusuf Nurkic pour son pays

Ce n’est pas un hasard, le relâchement des restrictions sanitaires au courant des mois de juin et juillet ont relancé la pandémie de COVID-19 dans le monde. Aux Etats-Unis aussi. Avec tout de même un constat encourageant : les décès représentent quasiment essentiellement des personnes qui n’étaient pas vaccinés. Encore faut-il avoir accès aux vaccins. Et ça, c’est le grand combat de Jusuf Nurkic. L’intérieur des Portland Trail Blazers fait tout pour aider son pays, la Bosnie-Herzégovine, à traverser la crise.

« Nous recevons juste des donations (de vaccins) mais il y en n’a pas assez pour vacciner tout le monde. J’ai essayé d’en acheter pour tout le pays. J’avais trouvé l’argent, le plan, etc. Mais on ne peut pas. Même si on trouve le vaccin, les lois américaines font que tant que les Américains ne sont pas vaccinés, ils n’ont pas le droit de les vendre. Je ne sais pas quoi faire d’autres. J’ai vraiment essayé. »

« Tous ces pays souffrent et vous avez les Etats-Unis, le premier pays du monde, qui a les vaccins et les gens ne veulent pas se faire vacciner. »