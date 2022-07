À la retraite, Kareem Abdul-Jabbar continue d’accumuler les trophées

Le légendaire Kareem Abdul-Jabbar a pris sa retraite il y a déjà 33 ans, mais son ombre plane toujours sur la NBA. Fréquemment mentionné dans les débats sur les meilleurs joueurs de l’histoire, le sextuple champion a laissé un héritage immense au basket. Et cela va d’ailleurs bien au-delà du sport.

Au cours de sa carrière, KAJ n’a jamais cessé de prendre position sur les sujets importants. Son boycott des Jeux olympiques de 1968, après l’assassinat de Martin Luther King Jr, en est sans doute l’exemple le plus marquant. Il est surtout loin d’être le seul. Ce n’est pas pour rien que la NBA a donné son nom au trophée du "champion de la justice sociale".

L’ancien joueur des Bucks et des Lakers n’était logiquement plus en mesure de dominer sur les parquets à partir d’un certain âge. Cependant, le temps n’a jamais altéré sa soif d’égalité et sa combattivité. Encore aujourd’hui, à 75 ans, il ne manque jamais de prendre la parole sur les sujets importants.

Encore des récompenses, trois décennies après sa retraite sportive

Ses idées, Abdul-Jabbar les fait désormais passer par le papier, principalement. Il compte plusieurs livres à son actif et est un éditorialiste reconnu aux États-Unis, notamment sur son Substack. Il a justement reçu un huitième prix d’éditorialiste de l’année.

"J’ai du mal à croire que, d’une certaine manière, ma carrière dans l’écriture a éclipsé ma carrière dans le basketball. Grâce à vous, je peux la poursuivre ici, dans notre communauté (Substack) en pleine expansion", a-t-il déclaré fièrement dans sa newsletter.

L’ancien athlète a également été nominé pour un Emmy Award. Un prix qu’il pourrait remporter pour sa narration dans "Black Patriots: Heroes of the Civil War", un film à propos des héros noirs de la Guerre de Sécession, souvent oubliés. Il garde toutefois la tête sur les épaules

"Je suis vraiment heureux, mais je suis réaliste. Mes concurrents sont Barack Obama, W. Kamau Bell, Lupita Nyong'o et David Attenborough — qui a gagné la dernière fois que j’ai été nominé. J’ai déjà préparé mon discours ‘c’était un honneur d’être nominé’", explique humblement Kareem Abdul-Jabbar.

Son après-carrière dans l’écriture n’a certainement pas "éclipsé sa carrière dans le basketball" comme il le dit lui-même. Ces récompenses sont toutefois la preuve de la réussite de sa reconversion. Sur les parquets et en dehors, Abdul-Jabbar n’arrête jamais de remplir son armoire à trophée.

