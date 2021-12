On n'ose à peine imaginer dans quel état psychologique se trouve Karl-Anthony Towns aujourd'hui. "KAT", qui a perdu plusieurs membres de sa famille, dont sa mère Jacqueline, à cause du Covid-19 avant l'arrivée de vaccins, vient d'entrer dans le protocole sanitaire de la NBA à la veille de Noël...

Cela signifie que le pivot des Minnesota Timberwolves a de nouveau contracté le Covid après avoir déjà été assez durement touché par le virus en janvier 2021 (il avait perdu plus de 20 kg) ou est cas contact confirmé. Towns est donc placé à l'isolement jusqu'à nouvel ordre pour les fêtes de fin d'année, autant sur le plan sportif que personnel.

Le joueur de 25 ans a déjà plusieurs fois expliqué le cauchemar dans lequel il vivait depuis le début de la pandémie et à quel point il était devenu un homme différent. Le destin continue de tester le courage de Karl-Anthony Towns et on ne peut que lui souhaiter que les choses redeviennent enfin à peu près normales pour l'aider à faire plus facilement son deuil.

Sur le plan sportif, c'est évidemment une mauvaise nouvelle aussi pour Minnesota, qui marchait plutôt bien ces derniers temps et s'est incliné devant Utah cette nuit. Les Wolves pointent au 9e rang à l'Ouest, avec un KAT à 24.5 points et 9.1 rebonds de moyenne.

Karl-Anthony Towns entering the Covid protocols right before Christmas fucking sucks and I cannot even imagine how emotionally draining all of this must be on that dude and his family.

Get well soon, big fella.

— Kyle Theige (@KyleTheige) December 23, 2021