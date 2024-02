Karl-Anthony Towns salue l’impact de Rudy Gobert sur son jeu

Tout va bien pour les Minnesota Timberwolves cette saison. Avec un Rudy Gobert retrouvé, les Wolves enchaînent les victoires avec un duo Anthony Edwards - Karl-Anthony Towns également performant. Entre les trois cadres, la formule fonctionne jusqu'à maintenant.

Et de son côté, KAT se sent justement meilleur grâce à l'impact de Gobert. Depuis le recrutement du Français l'an dernier en provenance du Utah Jazz, le Dominicain a senti une véritable évolution dans son jeu.

"Je pense qu'il m'a énormément aidé. Il m'aide à être un meilleur défenseur, me permet de mieux jouer, me donne la possibilité de dribbler le ballon et de faciliter les choses à un niveau encore plus élevé. Je pense que Rudy a fait beaucoup pour notre équipe, tout d'abord.

Mais aussi pour moi, je pense qu'il m'a beaucoup aidé à m'épanouir en tant que joueur. Et j'ai l'impression que c'est réciproque. Je pense que nous nous aidons tous les deux à développer notre jeu et à passer au niveau supérieur", a jugé Karl-Anthony Towns pour le Bleacher Report.

Si cette association a suscité des doutes dans la NBA moderne (avec très certainement des limites toujours réelles en Playoffs), il faut reconnaître que Minnesota a trouvé les bons ajustements. Au point de réaliser un joli parcours en Playoffs ?

