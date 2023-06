Karl-Anthony Towns, « le meilleur pivot NBA » selon Beverley… comment ça ???

On ne sait pas quelle mouche l’a piqué, quelle drogue il a testé ou dans quelle délire Patrick Beverley s’est lancé au moment d’inviter Karl-Anthony Towns dans son podcast mais les interactions entre les deux anciens coéquipiers sont légendaires. Le moment le plus dingue reste celui où le meneur a qualifié KAT de meilleur pivot en NBA.

Patrick Beverley says Karl-Anthony Towns is the best big man in the NBA:

"When it comes to like offensively gifted players... it's KAT and it's James Harden and I think I got KAT one... I've been around this motherf*cker."

Thoughts?

(via @PatBevPod)pic.twitter.com/XzTpTeT8pq

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 14, 2023