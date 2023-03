Les Timberwolves n’ont pas l’intention de transférer Karl-Anthony Towns

Les Minnesota Timberwolves sont à nouveau en position de disputer les playoffs, même s’ils devront sans doute d’abord passer par le play-in. Un match couperet toujours délicat à gérer. Mais l’équipe coachée par Chris Finch a su se relever après des moments difficiles, le tout sans Karl-Anthony Towns.

L’intérieur All-Star n’a joué que 21 matches cette saison, même si les Wolves n’ont pas forcément été très performants en sa présence (10 victoires). Son retour est encore flou mais il est censé revenir. Le groupe devra alors à nouveau s’adapter et il est difficile de savoir si le schéma avec deux pivots – Towns et Rudy Gobert – peut vraiment fonctionner à Minneapolis.

C’est pourquoi le nom du Dominicain circule de temps à autre parmi le flot des rumeurs de transferts. Mais s’en séparer ne serait pas du tout dans les plans des dirigeants.

« Il y a d’autres équipes qui en parlent et elles surveillent de près la situation. Mais je peux vous dire que tout le monde dans l’organisation croit en KAT. Ils sont persuadés qu’ils peuvent construire d’Anthony Edwards, Gobert et Towns. Ils sont persuadés que ça va marcher », assure l’insider Jon Krawczynski.

Pour l’instant, l’association entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert avaient montré des limites. Mais l’échantillon commun est très faible et on comprend que les Wolves ne veulent pas abandonner l’idée aussi vite après avoir cédé autant d’atouts pour faire venir le Français.