Kawhi Leonard a joué blessé, sera-t-il à 100% en playoffs ?

LeBron James n’est pas la seule star de L.A. à être diminuée. Celle des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard a certes manqué moins de matches que son homologue, mais il joue lui aussi blessé.

Forcément, ce n’est jamais rassurant d’avoir « blessure » et « Kawhi Leonard » dans la même phrase. Surtout quand on y associe « Los Angeles Clippers », pas forcément la franchise la plus chanceuse de l’histoire de la NBA. Historiquement, ces associations de mots ont de quoi rendre pessimiste.

Le joueur, qui a raté avant la rencontre de samedi neuf des dix précédents matches (dont les 5 derniers), assure pourtant que sa douleur au pied n’est pas vraiment un problème. Après son retour contre les Nuggets (16 pts, 5 rbds, 6 passes mais une défaite), il affirme qu’il est prêt à jouer :

« Je me sens bien », explique Kawhi Leonard. « On a pris les mesures nécessaires pour que je sois bien, pour être sûr que rien de sérieux ne pose problème. »

Rien de sérieux, peut-être, mais il n’est pas non plus à 100%. D’ailleurs, son problème ne date pas du 18 avril, date de son dernier match avant celui de samedi. Concrètement, il a joué avec cette blessure pendant plusieurs matches.

« Ce (sa blessure au pied) n’est pas quelque chose qui est arrivé après le dernier match. Mais ça ira. J’ai déjà été dans des situations comme celle-là auparavant. »

En pleine possession de ses moyens, Kawhi Leonard est à un niveau quasi MVP-esque cette saison. Et les quelques fois où ils ont été au complet, les Los Angeles Clippers ont montré par moments pourquoi ils font partie des favoris au titre cette année.

Mais ils n’ont pas été épargnés par les blessures et n’ont pas fait preuve d’une grande régularité au plus haut niveau. Alors s’ils veulent aller chercher enfin ce titre NBA, ils auront besoin d’un Kawhi au sommet. Il assure que son pied ne sera pas un obstacle. On croise les doigts pour que ce soit vrai…

Comment Paul George et Kawhi Leonard ont fait des Clippers une superpuissance NBA