Kawhi Leonard revient et plante le game winner pour les Clippers

On ne l'attendait presque plus. Le mystère autour de Kawhi Leonard est tel que ça devient presque une surprise de le voir sur le terrain. Et pourtant, l'ailier All-Star était bien là pour tenir son rang la nuit dernière. Le voilà remis de sa blessure à la cheville. Il a donc disputé son sixième match (en deux mois) de la saison. Et il s'est illustré. En effet, il a planté le panier pour la gagne à une seconde du buzzer. En patron.

🚨 KAWHI GIVES THE CLIPPERS THE LEAD 🚨@LAClippers 119 | CHA 117

— NBA (@NBA) December 6, 2022