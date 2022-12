Kawhi Leonard : Trois paniers de suite dans le money time, la star revient bien

Premier match à 30 points pour Kawhi Leonard cette saison. 31 précisément. Une performance nécessaire pour mener les Los Angeles Clippers à la victoire contre les Washington Wizards (102-93) en l’absence de plusieurs joueurs majeurs (Paul George, Ivica Zubac, Reggie Jackson, Norman Powell). Il s’agissait seulement du onzième match de la saison pour l’ailier All-Star, contraint d’assumer son statut de patron au scoring alors qu’il est encore en quête de rythme.

« Il se sent mieux, il commence à se faire confiance », note Tyronn Lue.

Ça se voit. Les sensations reviennent. Il reste sur trois sorties à 25, 19 et donc 31 points la nuit dernière. Avec même plusieurs actions décisives dans le money time. Les Clippers menaient de 3 longueurs (92-89) en fin de quatrième quart-temps. Kawhi Leonard a alors enchaîné trois paniers de suite en l’espace d’une minute.

« J’ai pu trouver mes spots. Je veux être le plus agressif possible à ce moment du match », confie l’intéressé.

Sa présence fait la différence pour l’armada californienne. Los Angeles a gagné 9 des 11 rencontres disputées par Leonard. Les signaux sont encourageants. Non seulement Kawhi Leonard a encore quelques mois pour gagner encore en confiance et en condition physique, sachant qu’il est déjà de plus en plus performant, mais en plus les Clippers semblent déjà très difficiles à prendre quand leur superstar est là. Ça promet de beaux playoffs s’ils arrivent à rester en bonne santé au printemps.

