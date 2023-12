Kawhi Leonard invente le floater à 3 points

Kawhi Leonard était dans une forme incroyable cette nuit, comme revenu à ses plus belles heures d'avant son arrivée à Los Angeles, où les blessures se sont multipliées pour gâcher l'aventure. Cette nuit, lors de la victoire des siens contre Utah, le MVP des Finales 2014 et 2019 a inscrit 41 points - sa meilleure performance offensive depuis le début de la saison - et réussi quelques gestes qui témoignent de sa confiance du moment.

Entre autres : ce floater à 3 points en fin de possession. On sait que Kawhi Leonard a joué avec Tony Parker, l'un des rois du floater en NBA, mais il est peu probable que ce dernier lui ait appris ce move d'aussi loin à l'époque...