Changement total de stratégie pour Kawhi Leonard et Paul George

Fini le load management, Kawhi Leonard et Paul George jouent absolument tous les matches des Los Angeles Clippers.

C’est un revirement stratégique total. Après avoir misé sur du load management depuis les arrivés conjointes de Kawhi Leonard et de Paul George en 2019, les Los Angeles Clippers ont décidé cette saison de faire jouer leurs deux superstars le plus possible. Les deux All-Stars ont participé aux 19 rencontres disputées par leur équipe depuis le coup d’envoi du nouvel exercice en octobre ! Ils ont même joué les back-to-backs !

En plus, ce n’est pas comme si Tyronn Lue économisait ses deux meilleurs joueurs. Leonard a passé 653 minutes sur le terrain jusqu’à présent. 676 pour George. Sur ce rythme, ils sont partis pour disputer 1000 minutes de plus cette saison que leur moyenne chaque année sous la tunique des Clippers.

Kawhi Leonard a réfuté récemment le fait que ce changement de direction soit lié aux nouvelles règles de la NBA concernant le load management. Il insiste sur le fait qu’il est en bonne santé, ce qui n’a pas été le cas les années précédentes. Il est aussi tout à fait possible que les médecins soient de moins en moins enclins à miser sur le repos forcé, qui casse le rythme des joueurs. Ça n’a finalement pas vraiment eu les effets bénéfiques escomptés, d’où l’envie de changer de stratégie.