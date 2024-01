Kawhi Leonard va rester aux Clippers et peut-être même jusqu'à la fin de sa carrière. Sa prolongation a été actée et Paul George pourrait suivre.

Les Los Angeles Clippers vont bien en ce moment et sont sur le point d'officialiser une excellente nouvelle. Kawhi Leonard, qui parvient jusque-là à réussir une saison de haut niveau sans gros problèmes physiques, a décidé de lier son avenir à la franchise californienne. Le MVP des Finales 2014 et 2019 a signé une extension de contrat avec les Clippers. D'après Shams Charania de The Athletic, il s'agit d'une prolongation de trois ans pour 152.4 millions de dollars, ce qui repousse l'échéance du bail à 2027.

Leonard disposait d'une player option à 48 millions de dollars à la fin de la saison et le feuilleton qui s'annonçait l'été prochain est déjà clos. L.A. prend le pari que le physique de l'ancien ailier des Spurs et des Raptors va tenir la route et s'assure sa présence pour l'inauguration de sa nouvelle salle à Inglewood. C'est un aveu de confiance, que les sceptiques prendront pour une décision irraisonnée au regard de l'historique récent de blessures de l'intéressé.

[ITW] Max Strus : La Heat Culture, son shoot et Wembanyama

Paul George a lui aussi une player option en fin de saison et ses performances récentes pourraient également mener vers une prolongation selon Woj. Les Clippers ont l'air de croire dur comme fer dans leur tandem majeur, récemment renforcé par l'arrivée de James Harden, et ira sans doute jusqu'au bout du bout avec ces deux-là. Kawhi Leonard et Paul George ont malheureusement trop peu joué de matches de playoffs ensemble depuis le début de leur association à Los Angeles. Ce qu'ils montrent en ce moment est plutôt rassurant et a incité le front office californien à insister en proposant une, et probablement deux, prolongations de contrat.

Les Los Angeles Clippers sont pour le moment 4e de la Conférence Ouest, en embuscade à deux victoire seulement du leader Minnesota.