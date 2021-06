Le principal ajustement de Kawhi Leonard quand les Raptors étaient menés 0-2 en 2019

Le plus dur, une fois mené 0-2, c’est de ne pas céder à la panique. Les coaches savent qu’ils doivent s’adapter et chercher des nouvelles solutions mais sans pour autant abandonner tous leurs principes. Nick Nurse s’est retrouvé dans cette position en 2019. Les Toronto Raptors de Kawhi Leonard, futurs champions, étaient menés 0-2 par les Milwaukee Bucks en finales de Conférence.

« Nick Nurse est entré dans le vestiaire et il a commencé à expliquer qu’on allait devoir faire des ajustements en revenant à Toronto », raconte Phil Handy lors de son passage dans le podcast All The Smoke. « Puis Kawhi Leonard a dit ‘l’ajustement, c’est que je vais défendre sur Giannis Antetokounmpo.’ Et il est sorti du vestiaire. »

"The adjustment is that I'm guarding Giannis."

Kawhi wanted all the smoke vs. Giannis in the 2019 ECF 😤

via @shobasketball, allthesmoke/TW) pic.twitter.com/x93g4x0I2Y

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 17, 2021