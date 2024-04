Kawhi Leonard, ça sent bon pour les Clippers ?

Dimanche, les Los Angeles Clippers reçoivent les Dallas Mavericks dans le gros choc du premier tour des Playoffs. Cette série est clairement la plus indécise et la plus attendue. Mais il existe cependant une grosse interrogation chez les Californiens : Kawhi Leonard sera-t-il en mesure de jouer ?

Sur la fin de la saison régulière, l'ailier a loupé les 8 derniers matches de son équipe. La raison : une inflammation du genou droit. Depuis, les nouvelles n'ont pas été franchement rassurantes car l'ex-joueur des San Antonio Spurs n'a pas été en mesure de participer à l'entraînement en 5 contre 5 mardi.

Mais à l'approche du Game 1, les Clippers se montrent optimistes ! En effet, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Leonard devrait tenir sa place. A 100% ? On peut légitiment en douter.

D'ailleurs, pour se retrouver sur le terrain, il devrait subir une infiltration afin de soulager l'inflammation. Il s'agit tout de même d'une excellente nouvelle pour Los Angeles. Pour écarter les Mavs, les Californies vont avoir besoin de sortir le grand jeu.

Et même sans être dans sa forme optimale, Kawhi Leonard reste indispensable pour les Clippers.

