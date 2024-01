KD revient sur le départ de Harden à Brooklyn : “J’étais fâché”

Kevin Durant était aux premières loges pour voir les Clippers rayonner et afficher leur belle forme la nuit dernière, puisque ce sont ses Suns que les Californiens ont nettement dominés. Dans le camp d'en face, "KD" retrouvait James Harden, avec lequel il a joué à Oklahoma City et Brooklyn. La volonté du MVP 2018 d'être tradé vers Philadelphie a laissé des séquelles, mais Durant ne lui en tient pas rigueur, comme il l'a expliqué après le match lundi.

"C'est clair que j'étais fâché de cette situation. Il l'était aussi. Mais une fois que tout se dissipe, tu réalises que c'est quelqu'un avec lequel tu as quasiment débuté en NBA, que tu adores en tant que frère et que tu veux ce qu'il y a de mieux pour lui en tant que personne. Même si ça a affecté notre équipe, c'est du passé, on a avancé et au final on a eu de bons moments ensemble".

Pour rappel, le trio qu'ont formé Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving n'a que très peu pu être utilisé par Steve Nash lorsqu'ils évoluaient ensemble à Brooklyn. Après 16 matches en commun, des blessures, des choix personnels et des dissensions, l'association était déjà terminée.

Harden est ensuite parti à Philadelphie, Irving a été tradé à Dallas et Durant à Phoenix. Depuis, le premier a de nouveau demandé et obtenu un trade, pour atterrir aux Los Angeles Clippers.