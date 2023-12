Keegan Murray, 47 pts et 12 paniers à 3 pts, quelle folie !

"Hein ? Il en est à combien ?!" Stephen Curry lui-même n'en croyait pas ses oreilles, alors qu'un journaliste venait de lui demander son avis sur la performance de Keegan Murray. Le match entre les Kings et le Jazz n'était pas encore terminé et le sophomore de Sacramento en était à 12/13 à 3 points, avec encore quelques minutes à jouer. Murray a manqué ses deux dernières tentatives et n'a donc ni effacé Klay Thompson, le recordman (14), ni son poursuivant Stephen Curry (13), mais il a clairement pris rendez-vous avec l'histoire.

Être capable de réaliser quelque chose comme ça en année 2, ce n'est pas anodin. On l'a vu lors des derniers playoffs, l'ancien joueur d'Iowa est déjà un joueur mature, prêt à contribuer au très haut niveau. Le voilà maintenant avec un nouveau record en (jeune) carrière, grâce à ses 47 points inscrits face à Utah.

"Cette soirée ressemblait à ma dernière année à la fac. Je me chauffais et je passais en mode blackout, où tous les tirs rentraient. C'est un peu ce qui m'est arrivé dans le 3e quart-temps aujourd'hui", a expliqué Keegan Murray après le match.

Voici tous les tirs à 3 points en question.