Keegan Murray continue de progresser et d'impressionner même pendant l'intersaison et le staff des Kings ne lui voit aucune limite.

Keegan Murray a fait une excellente saison rookie avec les Sacramento Kings. L'ancien ailier d'Iowa State est monté petit à petit en puissance durant la saison régulière, pour s'avérer incroyablement mature et efficace en playoffs, lors de la série perdue en 7 matches face aux Warriors. Luke Loucks, qui coache l'équipe des Kings durant la Summer League, n'a pas tari d'éloges au sujet de Murray, justement présent lors de ces rencontres entre jeunes et joueurs à la relance.

Le fait qu'il ait l'humilité de participer à ces matches pour continuer son impressionnante progression a été souligné par Loucks, qui voit une trajectoire à la Kawhi Leonard en termes de développement.

"Keegan a beaucoup travaillé depuis la fin de la saison. Il développe son corps et il est dans les parages constamment. L'autre jour, on faisait un scrimmage et il a explosé. Il a marqué 17 ou 19 points de suite. Tout le monde dans la salle est resté silencieux. Tout le monde a constaté à quel point il était fort.

Je ne dis pas que Keegan est Kawhi ou inversement, mais il y a eu ce même moment dans sa saison rookie où on est passé de 'on a un bon rookie dans l'équipe' à 'bon sang, ce gars peut devenir exceptionnel...' Je pense que tout le monde dans la franchise a cette sensation et on essaye de le pousser à croire ça lui aussi. Il le ressent maintenant et il l'accepte. Il se dit : 'OK les gars, vous voulez que je passe ce cap, très bien, je vais le faire'. "

Lors du premier match de Summer League remporté par les Kings face aux Warriors, Keegan Murray a inscrit 29 points en 31 minutes pour lancer un été studieux et qui, espérons-le pour les Kings comme pour lui, le mettra sur les bons rails pour aider la franchise à confirmer sa très balle saison précédente.

