Plusieurs équipes dont les Warriors intéressées par Kelly Olynyk

Les Golden State Warriors sont actuellement onzièmes de la Conférence Ouest. Ils chercheront sans doute à se renforcer d'ici ce soir, 21 heures. Parmi leurs cibles potentielles, on retrouverait Kelly Olynyk. L'intérieur canadien du Utah Jazz serait même convoité par plusieurs franchises selon Adrian Wojnarowski. Ce n'est pas étonnant vu son profil particulier. C'est un grand technique, bon shooteur et expérimenté. Il tourne à 8 points, 5 rebonds, 4 passes et 43% de réussite derrière l'arc cette saison.