Kelly Olynyk prolongé par Toronto : 26M sur deux ans

Les Toronto Raptors ont cédé un premier tour de draft pour mettre la main sur Kelly Olynyk le soir de la deadline. Vu la situation de la franchise, classée douzième de la Conférence Est, il semblait évident que les dirigeants ne comptaient pas seulement le recruter pour la fin de la saison et un éventuel push au play-in. Ils visaient un peu plus loin. Pour ça, il fallait prolonger le contrat du vétéran, qui arrivait à expiration en juillet prochain. ESPN révèle qu'un accord a été trouvé entre le joueur et ses employeurs : le Canadien va rester dans sa ville natale pour deux ans de plus, avec 26,5 millions à la clé.

C'est un tarif plutôt abordable pour un intérieur capable d'encadrer le groupe mais aussi d'aider l'équipe à progresser. Kelly Olynyk est un ailier-fort avec de bonnes mains, adroit derrière l'arc (quasiment 40% de réussite à trois-points cette saison), un peu de vice, de l'expérience et une belle qualité de passe. Il compile 8,3 points, 4,9 rebonds et 4,2 passes depuis le début de la saison entre son passage au Utah Jazz et ses 9 matches disputés avec la franchise de l'Ontario.

Avec un contrat abordable et des caractéristiques recherchées, les Raptors pourront toujours récupérer une partie de leur investissement (un pick au premier tour ou deux au second) si jamais ils décidaient de transférer à nouveau le joueur de 32 ans (bientôt 33) dans le futur.