Kelly Oubre a la balle de match contre Miami et là… le drame

Il n'y a jamais de bon moment pour perdre le ballon à cause d'un marcher. Mais Kelly Oubre a probablement choisi le pire possible. Cette nuit, alors que les Hornets avaient réussi à pousser Miami en prolongation avec un vrai espoir de mettre un terme à leur série de 6 défaites de suite, l'ailier de Charlotte a commis l'irréparable. Très bon pendant la partie (29 points, 7 rebonds à 11/20), Oubre a hérité du ballon à 13 secondes de la fin de l'overtime, sur une remise en jeu. L'occasion, alors que son équipe n'avait qu'un point de retard, de tenter d'aller chercher la gagne.

Malheureusement pour Kelly Oubre et les Hornets, l'ancien joueur des Wizards et des Suns a commis un marcher aussi rapidement exécuté que sanctionné, dès que le ballon lui est parvenu...

Kelly Oubre Jr. was called for a travel on this play.

The Hornets had the opportunity to tie or win the game in overtime. pic.twitter.com/2UJB67rYI5

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 11, 2022