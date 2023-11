Kelly Oubre risque d’être absent longtemps, Tyrese Maxey et Steph Curry lui rendent hommage

Tyrese Maxey lui a dédié le plus gros match de sa carrière en NBA (50 pts contre Indiana) et Stephen Curry a indiqué que les Warriors, son ancienne équipe, "ont prié" pour son rétablissement avant leur match contre Minnesota. Kelly Oubre était dans beaucoup de têtes ce weekend, après le grave accident dont il a été victime près de chez lui. Une voiture l'a percuté alors qu'il traversait la route et l'ailier des Philadelphie Sixers a dû être transporté à l'hôpital pour soigner des blessures aux côtes, à la jambe et à la hanche, ainsi que des contusions. L'automobiliste a fui et est toujours recherché à l'heure qu'il est.

Oubre est hors de danger, ce qui est évidemment le plus important, mais il pourrait être absent sur une longue durée d'après Shams Charania de The Athletic. Les Sixers prendront dans tous les cas le temps de laisser l'ancien ailier de Washington, Phoenix et Golden State récupérer, dans l'espoir de le voir réintégrer le groupe dans les prochains mois. Kelly Oubre faisait, à l'image de son équipe, un excellent début de saison, avec plus de 16 points et 5 rebonds de moyenne à 50%.

Kelly Oubre Jr renversé par une voiture, mais dans un état stable