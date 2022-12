Pour combler un manque à la création, les Dallas Mavericks ont pris le pari Kemba Walker. Libre, le meneur de jeu a été signé pour un an par la franchise texane. Pour autant, il s'agit tout de même d'un pari.

En effet, depuis plusieurs années, l'ex-joueur des Charlotte Hornets se retrouve pénalisé par des problèmes physique. Notamment au niveau de son genou. Et justement, le GM de Dallas Nico Harrison a admis le risque pris avec Walker.

"Son genou ? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Mais il a récupéré et il ne s'est jamais senti aussi bien depuis deux ans. Donc nous allons voir si cela peut durer. Après, ce n'était pas bon non plus depuis plusieurs années.

Encore l'an dernier, il a eu des matches à 30 points malgré ça. Et maintenant, il se sent vraiment mieux. Quand tu regardes son genou, c'est la réalité, ce n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer", a fait savoir Nico Harrison pour The Ticket Sports Radio.