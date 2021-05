Kendrick Nunn trop gourmand pour le Miami Heat ?

Septième franchise NBA avec la plus grosse masse salariale, le Miami Heat va devoir faire des choix dans les mois à venir. Jimmy Butler et Bam Adebayo verrouillés, Pat Riley va désormais se pencher sur plusieurs dossiers brûlants, dont ceux des trois gamins Kendrick Nunn, Tyler Herro et Duncan Robinson.

Les deux derniers cités ont déjà été mentionnés comme intransférables par le boss cet hiver. Robinson est un joueur au profil très recherché tandis que Herro, s'il a plus de mal en playoffs actuellement, a un talent certain. Tout le monde garde en tête ses playoffs 2020 dans la bulle. Il va donc falloir aligner les 0 sur leurs prolongations.

Pour Kendrick Nunn, la donne est différente. Il sera le 3e choix dans la hiérarchie de Pat Riley. Mais forcément, avec la saison qu'il vient de boucler, sans compter son excellente saison régulière 19/20 avant la crise, le gaucher va avoir des prétentions. Selon The Athletic, certaines franchises pourraient lui proposer environ 15M par an.

Si Miami veut prolonger Herro et Robinson au prix fort, comme cela sera sans doute le cas, cela risque de faire juste pour également conserver Nunn. Mais avec Pat Riley, très à l'aise en négociations, un coup de génie n'est pas à exclure.

Pat Riley a refusé de lâcher deux joueurs pour Kyle Lowry